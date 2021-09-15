Журналист считает дубляж в данном случае аморальным.

Украинский журналист Дмитрий Гордон резко высказался о переводе советских фильмов на украинский язык. Об этом гость местного телеканала "Україна 24" рассказал в эфире. По мнению специалиста, дубляж картин, создававшихся на территории СССР - это аморально. Представитель СМИ напомнил, что русский язык считается одним из величайших мировых достижений. Он выступил с призывом к Киеву снимать достойное и качественное отечественное кино. При этом Гордон считает, что на производство картин не стоит жалеть денежных средств из казны.

Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Напомним, что ранее Дмитрий Гордон в шутку предложил переименовать Украину в Россию-1. Такую акцию журналист считает "троллингом высшего порядка".

Фото и видео: YouTube / Україна 24