Google записывает разговоры пользователей

При этом Google объясняет свои действия необходимостью сбора данных для формирования рекламы.

Компания Google давно использует в своих продуктах голосовое управление. Его можно активировать ключевой фразой. В этом случае данные о голосе и информация о поисковом запросе сохранятся на сервере компании. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

При этом Google объясняет свои действия необходимостью сбора данных для формирования рекламы. Есть у этой системы и минусы. Если аккаунт взломают, данные могут попасть к третьим лицам. Информация может использоваться для слежки и даже шантажа.

Можно воспользоваться вкладкой "Мои действия" и поставить запреты на сбор тех или иных данных.

Минюст США подал иск против Google за монополизацию рынка.

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