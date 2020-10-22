Google выпустил дудл в честь 150-летия со дня рождения Ивана Бунина

Бунин первым из русских авторов получил Нобелевскую премию по литературе.

Google выпустил дудл в честь 150-летия со дня рождения писателя, поэта и переводчика Ивана Бунина. Русского деятеля изобразили сидящим за работой над одним из произведений. Автора окружает осенняя природа. Он пишет под деревом, с которого падают осенние листья, а на заднем плане виднеется море. Автором иллюстрации выступил художник Мэттью Крукшенк.

Напомним, что Иван Бунин родился в дворянской семье в Воронеже 22 октября 1870 года. С детства мальчик увлекался рисованием. Первый стих он написал в восемь лет, а первый роман - в 15. С 18 лет он начал трудиться в редакции газеты в Орловской губернии. Автор выпустил первый стихотворный сборник в 1901 году. За него, а также перевод поэмы Лонгфелло РАН присудила писателю Пушкинскую премию.

Бунин эмигрировал из России во Францию после революции.В 1933 году он стал первым русским автором, который был удостоен Нобелевской премии по литературе.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала поэтесса Луиз Глюк.

Видео: Google