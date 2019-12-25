Говорят, в её творчестве много юмора.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала поэтесса Луиз Глюк. Об этом сообщил комитет Шведской академии.

Объявлено, что премию она получила за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".

Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил, что Глюк принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной литературы США. При этом в её творчестве много юмора.

Ранее мы писали, что Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома.

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