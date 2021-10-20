Новинки оснащены собственными процессорами.

Американская корпорация Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства. Презентация новых устройств состоялась на сайте компании.

Гаджеты оснащены экранами диагональю 6,4 дюйма и 6,7 дюйма (версия Pro). Начальная версия смартфона получила две основных камеры на тыловой панели, "профессиональная – три.

Устройства обзавелись процессором Tensor, который позволяет им работать на 80 процентов быстрее прошлых моделей. Кроме того, данный чип позволяет улучшить распознавание речи и обработку изображений.

Смартфоны получили 8 Гб и 12 Гб оперативной памяти, объем встроенной – 256 Гб и 512 Гб (Pro-версия).

Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлены в трех цветах. Цены на новинки составляют от 599 долларов за стандартную модель и от 899 долларов за старшую.

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Видео: YouTube / Made by Google