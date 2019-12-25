Google планирует сделать двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей

Компания Google объявила о планах сделать двухэтапную аутентификацию обязательной для 150 млн пользователей сервиса, в том числе это коснется и авторов на YouTube. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
К концу 2021 года мы планируем автоматически дополнительно зарегистрировать 150 млн пользователей Google в [системе] двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн ютуберов включили ее, - сообщили в компании.
В компании сообщили, что также работают над технологиями, который снижают зависимость от паролей в долгосрочной перспективе.
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Фото: pixabay
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