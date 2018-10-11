29-летняя женщина заявила, что пьяный Кьюб хватал ее за грудь в одном из ночных клубов Манхэттена.

Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали за сексуальное домогательство. Об этом сообщает AP.

По данным издания, в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она заявила, что в одном из ночных клубов Манхэттена Кьюб хватал ее за грудь и хотел поцеловать. По словам потерпевшей, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сам Гудинг-младший отрицает свою вину. После шести часов задержания его освободили под подписку о невыезде. Актер должен прийти в суд 26 июня. Максимальное наказание по статье о сексуальном домогательстве — тюремное заключение сроком на два года.

Ранее мы писали, что Харви Вайнштейн предложил 44 млн долларов потерпевшим женщинам и кредиторам.

Видео: Telegram / Mash