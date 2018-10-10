Голливудский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ

Мужчина неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.

Голливудский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство. Об этом пишут РИА Новости.

Мужчина неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна. Однако он не намерен отказываться от американского гражданства. "Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!", — заявил Робертс.

Актер считает Россию — очень романтичной страной, напоминающей ему Америку. "Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь", — отметил Робертс.

Ранее российское гражданство получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсо, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье и другие известные личности.

Ранее Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере.

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