Ответ оказался неожиданным.

Британский актер Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере. Ответ оказался неожиданным — по мнению актера, его лучшей ролью стала роль в комедии "Приключения Паддингтона 2". Об этом артист рассказал в интервью изданию Vanity Fair.

Стоит отметить, что зрители не разделили мнения британца. После выхода приключенческого фильма люди начали насмехаться над Грантом в социальных сетях. Так, например, в Twitter писали что-то вроде: "Боже, до чего дошло. Старый добрый Хью. В детском фильме про медвежонка".

Не смотря на это, "Приключения Паддингтона 2" были высоко оценены критиками и принесли создателям почти 230 млн долларов при бюджете 40 млн долларов. В этом фильме Хью Грант сыграл Феникса Бьюкинена, самовлюбленного актера, утратившего былую славу.

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Видео: YouTube / BBC America, The Late Late Show with James Corden, BackstageOL, StudiocanalUK