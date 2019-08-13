Леонардо Ди Каприо стыдно за съёмки в фильме "Кафе "Донс Плам"

"Кафе Донс Плам" получился настолько пошлым и непристойным, что в 1998 году суд запретил его показывать в США и Канаде.

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы зрители когда-нибудь посмотрели фильм "Кафе "Донс Плам". Съемки проходили в самом начале карьеры актеров. Об этом сообщил New York Post.

Фильм рассказывает о компании молодых людей, которые каждую субботу встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками. ДиКаприо играл грубого и пошлого парня по имени Дерек. Фильм снимали в 1995 году всего в течение шести дней. Авторы фильма хотели повторить успех киноленты "Клерки" (1994 год), которая даже получила на Каннском фестивале "Золотую пальмовую ветвь".

В отличие от "Клерков", "Кафе Донс Плам" получился настолько пошлым и непристойным, что в 1998 году суд запретил его показывать в США и Канаде. Сам Леонардо ДиКаприо назвал свое участие в этом проекте одолжением.

Ранее вышел трейлер "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Видео: YouTube