Умерла голливудская актриса Оливия де Хэвилленд

Она скончалась от естественных причин в Париже, где жила последние годы.

На 105-м году жизни умерла знаменитая актриса, одна из последних представителей так называемой золотой эры Голливуда Оливия де Хэвилленд. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По словам представителя актрисы, Оливия де Хэвилленд скончалась от естественных причин в Париже, где проживала последние годы.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в семье британцев в Токио. Карьеру актрисы начала в 1930-е гг. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд стала роль Мелани в картине "Унесенные ветром". Также зрители знают ее по ролям в фильмах "Дорога на Санта-Фе", "Моя кузина Рэйчел", "Тише, тише, милая Шарлотта" и др.

Актриса дважды завоевывала премию "Оскар" как лучшая актриса. Оливия де Хэвилленд получала статуэтки за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница".

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Фото: Instagram / oliviadehavilland_centenarian