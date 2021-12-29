Голикова: участниками программы "Пушкинская карта" уже стали 300 кинотеатров

За 3 года таких кинотеатров станет больше в 5 раз.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что участниками программы "Пушкинская карта" по стране уже стали 300 кинотеатров. О такой статистике чиновница рассказала коллегам на правительственном заседании по социально-экономическому развитию. По данным специалиста, за следующие три года показатель участников акции вырастет в пять раз.

С сегодняшнего дня по "Пушкинской карте" можно пойти в кино на российские фильмы. К программе уже подключились 300 кинотеатров…Важно, что каждый третий находится в сельской местности. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В текущем году билеты в кино можно будет купить на 32 отечественные премьеры, а также на ретроспективные показы классических произведений. В целом в 2022 году количество организаций культуры, которые участвуют в государственной программе увеличилось с 4 до 5 тысяч. Рост предложений ожидается до 75 тысяч.

В Петербурге по Пушкинской карте можно бесплатно посетить 27 кинотеатров.

Фото: Правительство России

