Голикова: система здравоохранения России возвращается к плановой работе

Вице-премьер РФ оценила обстановку с распространением коронавирусу по стране.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что система здравоохранения возвращается к плановой работе. Об этом чиновница сообщила коллегам на торжественной церемонии подписания генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на период 2021-2023 годов. Эксперт уточнила, что уже сейчас по стране "пик" в 279 тысяч развернутых инфекционных коек удалось сократить до 119 тысяч.

Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Специалист подчеркнула, что и профсоюзы, и работодатели активно сотрудничают с кабмином России в вопросе вакцинации населения. Массовая прививочная кампания ведется по регионам с середины января текущего года. Специалисты прогнозируют, что коллективный иммунитет граждане сформируют к концу лета, после чего начнется постепенный выход из ограничений.

Голикова заявила о серьезном сокращении числа женщин репродуктивного возраста.

Видео: kremlin.ru