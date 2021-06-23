Голикова: первый компонент вакцины получили 20,7 миллиона россиян

Темпы вакцинации в РФ за неделю выросли более чем в полтора раза.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от COVID-19 в России возросли в среднем в 1,7 раза за неделю. Об этом она сказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

По ее словам, на данный момент обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса ввели десять субъектов государства. Она отметила, что наименьшее число привитых от COVID-19 отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях.

По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее Голикова заявила, что в настоящее время замечен высокий рост темпа заболеваемости COVID-19 в Крыму. По ее словам, данный показатель сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения.

Видео: kremlin.ru