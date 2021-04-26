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Голикова: детские лагеря смогут принимать детей из разных регионов

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Ранее это было упразднено из-за пандемии COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в этом году заполняемость лагерей можно увеличить до 75%. Об этом она заявила на совещании с вице-премьерами.

По ее словам, Роспотребнадзор уже готов дать соответствующие рекомендации. Голикова отметила, что детские лагеря будут работать без проживания персонала, но работники будут обязаны проводить еженедельные обследования на COVID-19.

Они предполагают в отличие от прошлого года организацию межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления до 75%.

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова также сообщила, что  Роспотребнадзор будет обязан проводить внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые организовывают отдых в детских лагерях

Ранее Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах.

Видео: Правительство России

Теги: covid-19, летний отдых подростков, отдых в детских лагерях, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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