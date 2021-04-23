Вице-премьер РФ оценила эпидемиологическую обстановку по субъектам РФ.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах. На совещании с президентом Владимиром путиным чиновница рассказала, что следует ориентировать местные власти на постепенное и аккуратное снятие введенных из-за пандемии ограничений. При этом она призвала ориентировать на эпидемиологическую обстановку.

Мы ориентируем субъекты на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое... происходит и, конечно, призывали граждан вакцинироваться. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По сведениям от Голиковой, в настоящее время в стадии снижения числа зараженных находятся 16 российских регионов. При этом в стадии стабилизации эпидемиологической обстановки остаются 62 региона. Еще семь - продолжают оставаться в стадии роста новых пациентов с коронавирусной инфекцией. По стране медики развернули более 109 тысяч инфекционных коек.

Голикова рассказала о ходе вакцинации от коронавируса в России.

Видео: kremlin.ru