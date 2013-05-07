Голикова: темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений

В коллегии Минздрава рассказали об осторожности по снятию ограничительных мер.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений. Такое заявление чиновница сделала во время заседания расширенной коллегии министерства здравоохранения. Они призвала сохранять осторожность с момента отказа от санитарных обязательных мер.

Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

В российском правительстве заметили, что для страны апрель и май считаются эпидемиологически сложными месяцами даже без пандемии. Речь идет о распространении сезонных инфекций, к которым может присоединиться ковид.

Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса.

Фото: Kremlin.ru