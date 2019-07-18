Видео: голая туристка нырнула в воду с 45-метрового моста в Португалии

По словам очевидцев, она была пьяна, но благополучно вынырнула и доплыла до берега.

В Португалии с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I прыгнула голая молодая женщина. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Туристку сняли на видео прохожие, когда она раздевалась догола. После этого она встала на ограждение моста и нырнула в воду. В конце видно, что женщины благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.

Личность туристки не установлена, по сообщениям очевидцев, она была пьяна. После инцидента на место прибыла полиция, но там уже никого не оказалось.

В прошлом году петербуржец нырнул в Мойку ради спасения кошки.

Видео: The Sun