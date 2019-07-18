Видео: голая туристка нырнула в воду с 45-метрового моста в Португалии

В Португалии с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I прыгнула голая молодая женщина. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Туристку сняли на видео прохожие, когда она раздевалась догола. После этого она встала на ограждение моста и нырнула в воду. В конце видно, что женщины благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.
Личность туристки не установлена, по сообщениям очевидцев, она была пьяна. После инцидента на место прибыла полиция, но там уже никого не оказалось.
В прошлом году петербуржец нырнул в Мойку ради спасения кошки.
Видео: The Sun
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