Гол игрока "Тоттенхэма" признан лучшим в 20-ом туре АПЛ

В Английской премьер-лиге отличился Пьер-Эмиль Хейберг.

Гол игрока "Тоттенхэма" дальним ударом признан лучшим в 20-ом туре Английской премьер-лиги. Почетную награду получил полузащитник Пьер-Эмиль Хейберг. Хавбек забил дальним ударом в угол в матче против "Ливерпуля". В результате игра завершилась с итогом 1:3.

В топ-пять лучших голов данного тура АПЛ вошли мячи, забитые Джеком Харрисоном из "Лидс", Стюартом Армстронгом из клуба "Саутгемптон", Илкаем Гюндоганом из команды "Манчестер Сити" и Хамесом Родригесом из "Эвертона".

Назван лучший сейв 20-го тура Английской премьер-лиги.

Видео: YT / Tottenham Hotspur