Назван лучший сейв 20-го тура Английской премьер-лиги

Лидирующую позицию занял голкипер Альфонсо Ареоля.

Назван лучший сейв 20-го тура АПЛ. Об этом заявили представители Английской премьер-лиги. По данным журналистов, лучшими признаны действия голкипера "Фулхэма" Альфонсо Ареоля.

Напомним, что вратарь смог ногой отразить удар с близкого расстояния. Это произошло в матче "Фулхэйма" против "Брайтона". В результате игра завершилась со счетом 0:0.

В топ-пять лучших сейвов за тур также попали сейвы Иллана Мелье из "Лидса", Бернда Лено из "Арсенала", Сэма Джонстоуна из клуба "Вест Бромвич" и Эмилиано Мартинеса из команды "Астон Вилла".

Гол Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" признан лучшим мячом недели в АПЛ.

Видео: YT / Fulham Football Club