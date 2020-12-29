Гол Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" признан лучшим мячом недели в АПЛ

Гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба признан лучшим мячом недели в Английском премьер-лиге. Спортсмен отметился победным мячом в воротах клуба "Фулхэм". Игра завершилась с результатом 2:1.
В топ пять лучших голов АПЛ также попали забитые мячи от Матеуса Перейры, играющего за "Вест Бромвич", Майкла Антонио (выступающего за "Вест Хэм", Уилфрида Ндиди из команды "Лестер" и Бернарду Силвы из клуба "Манчестер Сити".
Гол форварда "Ливерпуля" признан лучшим в туре АПЛ.
Видео: YT / Manchester United
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