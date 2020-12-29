Гол форварда "Ливерпуля" признан лучшим в туре АПЛ

Почетное звание получил Садио Мане.

Гол форварда "Ливерпуля" признан лучшим в 15 туре Английской премьер-лиги. По данным местных журналистов, награда досталась Садио Мане. Нападающий отличился в игре против команды "Вест Бромвич". По мнению зрителей, спортсмен эффектно обработал мяч. В результате встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В топ-пять также попали голы, сделанные футболистами Гранитом Джаки и Букайо Сака. Оба игрока представляют "Арсенал". Также оценены голы Анвара Эль-Гази тз "Астон Вилла" и Харви Барнса из "Лестера".

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Видео: YouTube / PRO Английский футбол