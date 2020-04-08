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Гол Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" в ЛЧ
Сегодня, 8:06
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Гол Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" в ЛЧ

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Игра завершилась со счетом 2:0.

Гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов. Во встрече второго тура группового этапа французы смогли забить англичанам два гола. Британцы не смогли ничего ответить на это. Мячи в ворота соперников забросили на 8 и 74 минутах Идрисса Гейе и Лионель Месси.

Напомним, что "Манчестер Сити" является финалистом предыдущего розыгрыша турнира. В решающей схватке футболисты уступили команде "Челси" из Лондона. Матч Завершился с результатом 1:0. ПСЖ играл в финале сезона 2019/20. Тогда он уступил немецкой "Баварии".

 В следующем туре соревнования ПСЖ примет а домашней арене Лейпциг" 19 октября. В этот же день "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Брюгге".

"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес.

 

Теги: лига чемпионов, лионель месси, манчестер сити, пари сен-жермен, псж
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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