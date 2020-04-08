Гол Месси помог ПСЖ обыграть "Манчестер Сити" в ЛЧ

Игра завершилась со счетом 2:0.

Гол Месси помог "Пари Сен-Жермен" обыграть "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов. Во встрече второго тура группового этапа французы смогли забить англичанам два гола. Британцы не смогли ничего ответить на это. Мячи в ворота соперников забросили на 8 и 74 минутах Идрисса Гейе и Лионель Месси.

Напомним, что "Манчестер Сити" является финалистом предыдущего розыгрыша турнира. В решающей схватке футболисты уступили команде "Челси" из Лондона. Матч Завершился с результатом 1:0. ПСЖ играл в финале сезона 2019/20. Тогда он уступил немецкой "Баварии".

В следующем туре соревнования ПСЖ примет а домашней арене Лейпциг" 19 октября. В этот же день "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Брюгге".

"Палмейрас" во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес.