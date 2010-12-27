"Зенит" обыграл "Ахмат" благодаря голу Маркизио

Благодаря этой победе "Зенит" закрепился на первом месте в таблице чемпионата России с 31 очками

Петербургский "Зенит" обыграл "Ахмат" в матче 13-го тура Премьер Лиги. Матч завершился с минимальным счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба команды с Невы.

Единственный гол в ворота Роберта Мака забил итальянский полузащитник Клаудио Маркизио. Мяч стал вторым для бывшего игрока "Ювентуса" в футболке "сине-бело-голубых".

Благодаря этой победе "Зенит" закрепился на первом месте в таблице чемпионата России с 31 очками. Ближайший преследователь петербуржцев, московский "Локомотив", отстаёт от лидера на 7 баллов.

Следующий матч "Зенит" сыграет 11 ноября в гостях у московского ЦСКА.

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Фото: ВК/ФК "Зенит"