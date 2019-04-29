GoPro представила новую экшн-камеру Hero 10 Black

В России ее можно будет приобрести за 49 990 рублей.

Бренд GoPro представила новую экшн-камеру GoPro Hero 10 Black.

Новинка получила мощный процессор GP2, благодаря которому камера может делать съемку видео со скоростью до 5,3K при 60 к/с. Также поддерживается съемка фотографий с разрешением 23 Мп. В комплектацию модели также вошла улучшенная стабилизация HyperSmooth 4.0.

Крышка Hero 10 Black совместима со всеми модами, которые были у предыдущей версии экшн-камеры. Весь отснятый контент можно автоматически загружать в облачные хранилища.

Hero 10 Black выйдет на российский рынок 16 октября. Ее можно будет приобрести по цене 49 990 рублей.

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Видео: YouTube / GoPro