Globo: в результате сильнейшего паводка из-за дождей в Бразилии погибли 136 человек

Количество жертв стихии увеличилось.

Бразильское издание Globo сообщило о том, что в результате сильнейшего паводка и оползней, вызванных сильными дождями в стране погибли 136 человек. Уточняется, что в списке жертв Петрополиса - горных районов штата Рио-де-Жанейро, находятся 22 несовершеннолетних. Ранее в СМИ заявляли только о 120 погибших из-за непогоды.

В настоящее время местным спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших. В правоохранительные органы поступили заявления о 216 пропавших без вести. Пока что полиция не располагает данными о том, есть ли эти граждане в числе спасенных экстренными службами. В мероприятиях по поиску людей заняты около 500 спасателей, 200 полицейских, военнослужащие и добровольцы.

Губернатор штата Клаудиу Кастру находится в городе с 15 февраля для координации работы межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС. Чиновник объявил о том, что по Бразилии прошел самый мощный и продолжительный ливень, начиная с 1932 года. Экстренные службы получили данные о 190 оползнях и 230 мелких инцидентах. Еще 80 жилым зданиям нанесен ущерб, а 54 объектов оказались полностью разрушены. За шесть часов в городе выпало 260 мм осадков, что превышает месячную норму. Власти региона ввели режим ЧС и объявили траур.

На окраине села в Крыму образовалась воронка.

Фото и видео: g1.globo.com

