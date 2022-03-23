Главврач: Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска

Александр Марунченко рассказал о работе медиков Донбасса.

Главный врач городской больницы Александр Марунченко рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что раненые дети из украинского Мариуполя поступают в госпиталь Новоазовска практически ежедневно.

К сожалению, практически ни одного дня не обходится, чтобы не было раненых детей. И, к сожалению, не всех мы успеваем спасти. В минувшее воскресенье погибла пятилетняя девочка. Александр Марунченко, медик

Эксперт рассказал, что местные специалисты работают больше в режиме оказания первичной помощи и стабилизации ситуации. Далее пациентов врачи стараются перенаправить либо в РФ, либо в лечебные учреждения тыла на Донбассе.

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости