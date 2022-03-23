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Главврач: Раненые дети из Мариуполя поступают в больницу Новоазовска

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Александр Марунченко рассказал о работе медиков Донбасса.

Главный врач городской больницы Александр Марунченко рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что раненые дети из украинского Мариуполя поступают в госпиталь Новоазовска практически ежедневно.

К сожалению, практически ни одного дня не обходится, чтобы не было раненых детей. И, к сожалению, не всех мы успеваем спасти. В минувшее воскресенье погибла пятилетняя девочка.

Александр Марунченко, медик

Эксперт рассказал, что местные специалисты работают больше в режиме оказания первичной помощи и стабилизации ситуации. Далее пациентов врачи стараются перенаправить либо в РФ, либо в лечебные учреждения тыла на Донбассе.

Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр марунченко, главный врач, дети, донбасс, мариуполь, новоазовск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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