Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь в женской одежде

Силы ВСУ пытаются выбраться из окруженного ДНР города.

Украинские военнослужащие стараются смешаться с мирными жителями для того, чтобы выбраться из окруженного города Мариуполя. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". В СМИ заметили, что многие из солдат противника даже надевают женскую одежду, чтобы остаться неузнанными. Такими сведениями с прессой поделился командир батальона сил Донецкой народной республики, майор Олег Кокарев.

Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде…Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик. Олег Кокарев, майор ДНР

Собеседник журналистов добавил, что одного такого бойца ВСУ силы ДНР задержали в шубе, платье и женских туфлях. Задержанных граждан допрашивают, а после - отправляют в соответствующие инстанции.

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Видео: Telegram/РИА Новости