Женщина полагает, что город обстреливали силы ВСУ.

Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, так как у нее не было доступа к питьевой воде. В интервью для "РИА Новостей" жительница Донбасса вспомнила, как ей приходилось выживать.

Пошел снег - нам помог, наверное, свыше, что пошел снег. Мы его топили на костре под пулями... Свистят, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Я не пожелаю такого вообще никому. ролик Минобороны РФ

Женщина добавила, что гуманитарная обстановка на территории украинского города складывается ужасная. Люди не могут попасть к своим родственникам, а также узнать об их состоянии. Жительница региона полагает, что гражданское население обстреливалось со стороны украинских вооруженных сил. Такими подозрениями она поделилась с прессой. Она заметила, что сил ДНР в момент обстрелов в Мариуполе еще не было.

МО РФ: средствами ПВО сбиты шесть украинских дронов.

Видео: Telegram/РИА Новости