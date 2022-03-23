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Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег

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Женщина полагает, что город обстреливали силы ВСУ.

Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, так как у нее не было доступа к питьевой воде. В интервью для "РИА Новостей" жительница Донбасса вспомнила, как ей приходилось выживать.

Пошел снег - нам помог, наверное, свыше, что пошел снег. Мы его топили на костре под пулями... Свистят, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Я не пожелаю такого вообще никому.

ролик Минобороны РФ 

Женщина добавила, что гуманитарная обстановка на территории украинского города складывается ужасная. Люди не могут попасть к своим родственникам, а также узнать об их состоянии. Жительница региона полагает, что гражданское население обстреливалось со стороны украинских вооруженных сил. Такими подозрениями она поделилась с прессой. Она заметила, что сил ДНР в момент обстрелов в Мариуполе еще не было.

МО РФ: средствами ПВО сбиты шесть украинских дронов.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: беженка, всу, днр, донбасс, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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