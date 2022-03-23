МО РФ: средствами ПВО сбиты шесть украинских дронов

Игорь Конашенков сообщил, что упал "Байрактар ТБ-2".

В российском министерстве по обороне средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление в рамках регулярного вечернего брифинга от 22 марта сделал официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт подчеркнул, что одним из ликвидированных дронов противника был "Байрактар ТБ-2". БПЛА упал в районе Мерефы.

Средствами ПВО РФ сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель ведомства пояснил, что с начала проведения специальной военной операции на территории Украины ВС РФ уничтожены 236 БПЛА, 185 зенитных ракетных комплексов, 1 547 танков и других бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, а также 612 единиц артиллерии и минометов.

ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам в Лисичанске и Краматорске.