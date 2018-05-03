ВС РФ нанесли высокоточный удар по объектам в Лисичанске и Краматорске.

Игорь Конашенков рассказал об уничтожении пяти объектов ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар оружием большой дальности как морского, так и воздушного базирования по объектам ВСУ в Лисичанске и Краматорске. Такое заявление на регулярном вечернем брифинге от 22 марта сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Также Минобороны уничтожила несколько военных складов противника.

Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов ВСУ в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Официальный представитель Минобороны России заметил, что оперативно-тактическая и армейская отечественная авиация поразили 83 военных объекта на территории Украины.

Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям ВСУ.