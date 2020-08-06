Главу предвыборного штаба Тихановской задержали в Белоруссии

С ней провели разъяснительную беседу.

Главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах, Марию Мороз задержали в Белоруссии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Мороз задержали сотрудники милиции после того, как она подала документы на визу в посольстве Литвы. О предъявлении ей каких-либо обвинений неизвестно.

В МВД Белоруссии факт задержания Мороз подтвердили и добавили, что её могли доставить в отделение для установления личности.

Позже стало известно, что главу предвыборного штаба Тихановской из милиции отпустили. С ней провели разъяснительную беседу, причина которой неизвестна.

Ранее в Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко.

Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии