Главу предвыборного штаба Тихановской задержали в Белоруссии

Главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах, Марию Мороз задержали в Белоруссии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Мороз задержали сотрудники милиции после того, как она подала документы на визу в посольстве Литвы. О предъявлении ей каких-либо обвинений неизвестно.
В МВД Белоруссии факт задержания Мороз подтвердили и добавили, что её могли доставить в отделение для установления личности.
Позже стало известно, что главу предвыборного штаба Тихановской из милиции отпустили. С ней провели разъяснительную беседу, причина которой неизвестна.
Ранее в Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко.
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