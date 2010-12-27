Главу ЖКС № 1 Петроградского района уволили из-за падающих сосулек

На территории под ответственностью Булановой часто падают сосульки.

Власти Петербурга приняли решение освободить от должности генерального директора жилкомсервиса № 1 Петроградского района. Так как на территории, где Буланова несёт ответственность, слишком часто падают сосульки.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, чиновник распорядился уволить Светлану Буланову во исполнение поручения губернатора. Поводом для такого решения стало падение двух сосулек 30 марта с разницей в полчаса — на Большом проспекте П.С., 98, где пострадала женщина, и на Каменноостровском, 59.

Известно, что в управлении ЖКС № 1 Петроградского района 447 домов. Ранее сообщалось, что именно на этот район приходится самое большое количество падений наледи. В районном Следкоме зафиксированы шесть случаев, два из которых уже вылились в уголовные дела.

Напомним, сегодня Piter.TV писал, что в результате падения снежной глыбы, автомобиль получил очень сильные поверждения.