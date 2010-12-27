Оттепель наносит ответный удар: На Петроградке сосулька сбила с ног женщину

На Петроградской стороне сосулька упала на голову женщине: пострадавшую госпитализировали с места произошедшего.

В Петроградском районе произошло очередное происшествие с сосульками. На Большом проспекте, 98 женщина пострадала от упавшей надели с крыши. Очевидно, весенняя оттепель решила расправиться с прохожими и начала "обстрел". Днем 30 марта взрослая петербурженка не успела увернуться от летящего в ее голову льда и получила травму.

Об инциденте рассказали очевидцы событий. По сведениям местных жителей, несчастный случай произошел около 14 часов. В результате несчастного случая женщину пришлось везти в больницу. Ее забрали медики скорой помощи. Состояние пациентки уточняется.