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Оттепель наносит ответный удар: На Петроградке сосулька сбила с ног женщину
Сегодня, 15:43
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lesjasap
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Оттепель наносит ответный удар: На Петроградке сосулька сбила с ног женщину

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На Петроградской стороне сосулька упала на голову женщине: пострадавшую госпитализировали с места произошедшего.

В Петроградском районе произошло очередное происшествие с сосульками. На Большом проспекте, 98 женщина пострадала от упавшей надели с крыши. Очевидно, весенняя оттепель решила расправиться с прохожими и начала "обстрел". Днем 30 марта взрослая петербурженка не успела увернуться от летящего в ее голову льда и получила травму.

Об инциденте рассказали очевидцы событий. По сведениям местных жителей, несчастный случай произошел около 14 часов. В результате несчастного случая женщину пришлось везти в больницу. Ее забрали медики скорой помощи. Состояние пациентки уточняется.

Теги: несчастный случай , падение , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , происшествия спб , сосульки
Категории: Новости СПб

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