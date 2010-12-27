Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Суровая весна: в Петербурге огромная глыба "убила" автомобиль
Сегодня, 14:51
0
Shdaria
322

Суровая весна: в Петербурге огромная глыба "убила" автомобиль

0
 
 

В Петербурге автомобиль пострадал от рухнувшей льдины.

В Петербурге 17 марта утром автомобиль серьезно пострадал от рухнувшей глыбы. 

Очевидцы собщили, что на Петроградской стороне на припаркованный автомобиль упала большая наледб. По снимкам, которые поделились свидетели, заметно, что в результате инцидента памялись крыша и дверь багажника, а заднее стекло разбито.

Стоит отметить, что в Петербурге это далеко не первый случай, когда из-за падения сосулек страдают машины. Кроме того, под "прицел" попадают и жители города на Неве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: коммунальщики , новости петербург , новости спб , петроградка , происшествия спб , сосульки
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5