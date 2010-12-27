Суровая весна: в Петербурге огромная глыба "убила" автомобиль

В Петербурге автомобиль пострадал от рухнувшей льдины.

В Петербурге 17 марта утром автомобиль серьезно пострадал от рухнувшей глыбы.

Очевидцы собщили, что на Петроградской стороне на припаркованный автомобиль упала большая наледб. По снимкам, которые поделились свидетели, заметно, что в результате инцидента памялись крыша и дверь багажника, а заднее стекло разбито.

Стоит отметить, что в Петербурге это далеко не первый случай, когда из-за падения сосулек страдают машины. Кроме того, под "прицел" попадают и жители города на Неве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург