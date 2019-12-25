Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков оценил игру Александра Кокорина

Ранее были слухи о возвращении форварда в московский клуб.

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением об игре нападающего "Сочи" Александра Кокорина.

Форвард такого уровня пригодился бы любой российской команде. Будет ли наш клуб за него бороться? Думаю, некорректно рассуждать на тему будущего футболиста, когда у него действует контракт с другим клубом. Кирилл Новиков, главный тренер "Динамо"

Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона чемпионата России. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог клубу выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что хочет оставить Александра Кокорина в "Зените".

Фото: fcdynamo.ru