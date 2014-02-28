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Главный синоптик Петербурга сообщил, что купальный сезон продлится до конца лета
Сегодня, 19:52
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Главный синоптик Петербурга сообщил, что купальный сезон продлится до конца лета

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Средняя температура воздуха составит +20…+25 градусов.

В четверг, 13 июля, Александр Колесов, главный синоптик Петербурга, заявил, что купальный сезон продлится до конца августа. 

Средняя температура воздуха составит +20…+25 градусов. Аномальной жары не ожидается. Дожди будут кратковременными.

Со следующей недели наступает более теплая погода. Все перспективы на август говорят о том, что температура воздуха не будет низкой, даже с небольшой положительной аномалией. <…> купальный сезон по температуре воздуха и воды продолжится в течение всего августа.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Кроме того, специалист поделился прогнозом на предстоящие выходные. Воздух прогреется до +29 градусов.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 14 июля ожидаются кратковременные дожди и до +25 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: август, купальный сезон, погода в петербурге выходные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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