Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика

Энтони Фаучи рассказал о развитии штамма в США.

Главный американский инфекционист рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика. Информацией специалист поделился в эфире местного телеканала CNBC. Энтони Фаучи не исключил такого развития эпидемиологической ситуации, при которой нынешний рост заражений коронавирусом в США достигнет максимума уже к концу января 2022 года. эксперт добавил, что ему трудно прогнозировать сценарий распространения мутации ковида. Он добавил, что пик заражений в ЮАР зафиксирован довольно быстро.

Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие вакцинации по сравнению с отсутствием прививки, что продлится более пары недель. Энтони Фаучи, главный инфекционист США

По словам медика, сейчас нет гарантий того, что вспышка, вызванная "омикроном", приведет "к завершению более крупной вспышки". Однако уже сейчас специалистам "омикрон" кажется менее серьезным, чем предполагалось ранее. Фаучи напомнил, что инфекция COVID-19 и раньше обманывала мир.

Фаучи: В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом.

Фото: Белый дом