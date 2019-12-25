Главы МИД Украины и Германии обсудили проведение выборов в Донбассе

Берлин и Киев подняли вопрос организации выборов на востоке Украины.

Главы МИД Украины и Германии обсудили проведение выборов на Донбассе. Заседание транслировалось на Facebook-аккаунте МИД Украины. Хайко Маас заявил коллегам из Киева, что следует продвигаться в вопросе проведения выборов в данном регионе.

Наш призыв – не смягчать усилия и заниматься сложными политическими вопросами на Донбассе, в частности, проведением выборов в Донбассе. Об этом мы также говорили Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник отметил, что существуют разные подходы к решению данной проблемы. Сейчас сторонам следует искать механизм проведения местных выборов.

Думаю нет разницы в подходах, выборы должны состояться, речь идет о сроках их проведения, то есть необходимо создать условия для их проведения. Каким образом эта процедура будет применена не ясно… Хайко Маас, глава МИД Германии

Глава МИД Германии призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией.