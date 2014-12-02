Стало известно, сколько в Петербурге живут бездомных собак

Бездомных собак в Петербурге ловят уже с 2006 года.

В этом году, с апреля по август, в Петербурге поймали 326 бездомных собак, 301 из которых отпустили – у некоторых появились хозяева, еще часть собак вернули на улицу. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. Сегодня в Петербурге живут 2-2,5 тысячи бездомных собак и около 250 тысяч домашних.

Бездомных собак в Петербурге ловят уже с 2006 года. За 15 лет специалисты поймали почти 35 тысяч животных. Начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев рассказал, что количество бездомных псов уменьшилось в несколько раз.

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