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Стало известно, сколько в Петербурге живут бездомных собак
Сегодня, 17:34
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Стало известно, сколько в Петербурге живут бездомных собак

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Бездомных собак в Петербурге ловят уже с 2006 года.

В этом году, с апреля по август, в Петербурге поймали 326 бездомных собак, 301 из которых отпустили – у некоторых появились хозяева, еще часть собак вернули на улицу. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. Сегодня в Петербурге живут 2-2,5 тысячи бездомных собак и около 250 тысяч домашних. 

Бездомных собак в Петербурге ловят уже с 2006 года. За 15 лет специалисты поймали почти 35 тысяч животных. Начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев рассказал, что количество бездомных псов уменьшилось в несколько раз. 

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Фото: pexels.com

Теги: собаки, юрий авдеев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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