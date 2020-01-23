Глава Xbox прокомментировал публичную перепалку Microsoft и Sony

Фил Спенсер рассказал о том, что считает свою компанию конкурентной.

Глава технологической компании Xbox прокомментировал публичную перепалку с предприятиями Microsoft и Sony. В эфире американского телеканала CNBC Фил Спенсер оценил надежды на то, что руководство Microsoft сдержит свое обещание оставить игры Call of Duty на игровых консолях PlayStation. При этом сама Xbox планирует и дальше выпускать игру не только на PS, но и других платформах. Специалист обсудил с журналистами вопрос появления проекта Call of Duty в каталоге Xbox Game Pass. По мнению гостя канала, сервис подписки Xbox не подавляет конкуренцию, а лишь является реакцией на конкуренцию с Sony.

Конкуренция — это побуждение конкурентов к инновациям, побуждение конкурентов к новым вещам, таким как облачные технологии, подписки, создание новой интеллектуальной собственности. Фил Спенсер, глава Xbox

Напомним, что ранее компания Sony заявила о том, что сделка между Microsoft и Activision "будет иметь серьезные негативные последствия для геймеров", а также для всей игровой индустрии. На текущий момент ведется расследование Управлением конкуренции и рынкам британского регулятора по законности данной сделки. Microsoft в ответ заявила, что не видит смысла в удалении игр Call of Duty с платформы компании-конкурента.

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Фото и видео: YouTube / Canal do Akino