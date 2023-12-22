Глава WADA ответил пранкерам на вопрос об участии стран в Играх дружбы

Витольд Банька считает, что дух Игр Дружбы противоречит Олимпиаде.

Международным спортивным федерациям, комитетам и странам следует избегать участия в российских Играх дружбы, так как это мероприятие действует "вне системы". Соответствующее заявление глава WADA Витольд Банька сделал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Блогеры опубликовали беседу с иностранцем в собственном Telegram-канале. Эксперт заметил, что участие какой-либо страны в этом спортивном состязании носит политический характер.

Итак, мы не довольны этой инициативой. Так что если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие. Идея проведения игр дружбы немного противоречит Олимпийским Играм. Витольд Банька, глава WADA

Напомним, что генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли говорил СМИ о том, что Россия не имеет права проводить Всемирные игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова упомянула о том, что страна проведет Всемирные игры дружбы на высоком уровне, а также в соответствии с существующими международными нормами.

Глава WADA: Африка могла бы убедить страны не ехать на Игры дружбы.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус