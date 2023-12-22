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Глава WADA: Африка могла бы убедить страны не ехать на Игры дружбы

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Витольд Банька призвал МОК, ВАДА и ЕС сформировать единую позицию по вопросу.

Глава WADA Витольд Банька в разговоре с российскими пранкерами заявил о том, что Африка могла бы возглавить спортивную "оппозицию" и поговорить с другими мировыми регионами с целью того, чтобы отговорить их от участия в в "Играх дружбы". Известно, что блогеры представились иностранцам "африканским политиком". Разговор между сторонами опубликован в Telegram-канале "Вован и Лексус".

С политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли их не проводить эти игры. Это больше, так сказать, политический вопрос. И поэтому мы должны выразить нашу озабоченность. И, конечно, я думаю, что Африка может возглавить оппозицию...

Витольд Банька, глава WADA

Глава WADA уточнил, что и ВАДА, Международный олимпийский комитет (МОК) и Европейский союз  могли бы выступить с совместным  официальным заявлением о том, что российские "Игры дружбы" не заслуживают доверия. Банка заметил, что Африканскому союзу стоит больше внимания уделять этому вопросу в политической плоскости. Он призвал коллег иметь согласованное мнение.

Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

Теги: wada, африка, витольд банька, вован и лексус, игры дружбы, пранк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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