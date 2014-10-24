Дэвид Мэлпас рассказал, что не чувствует "меняющуюся эру" в сфере финансов.

Глава Всемирного банка не считает, что наступает этап отказа от доллара. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании в Варшавской школе экономики сделал Дэвид Мэлпас. Эксперт не думает, что международное сообщество на текущий момент вступает в эпоху отказа от американской национальной валюты и создания обновленной финансовой системы, которая стала бы аналогом Бреттон-Вудской. Аналитика участники мероприятия попросили прокомментировать намерения Пекина "вергнуть доллар".

Вспомните, каким был мир, когда проводились переговоры в Бреттон-Вудсе в 1944 году: весь мир в тот момент находился в состоянии войны, люди задумывались о перспективах и заявляли, что должен быть процесс и набор институтов, которые могут участвовать в восстановлении. Дэвид Мэлпас, глава Всемирного банка

По мнению эксперта, сейчас нет того ощущения, что мир уже потерян, поэтому планета не находится на данной стадии. Однако Мэлпас видит единство огромной части стран в надежде на прекращение военных действий на территории Украины. По словам главы ВБ, сейчас финансовая глобальная система хорошо работает, но одной из основных проблем является высокий уровень задолженности бедных государствах.

"Единая карта петербуржца" станет бессрочной.

Фото и видео: YouTube / World Bank