Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Об этом он сообщил в ходе выступления нв Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По его словам, новый вирус будет опаснее пандемии коронавируса COVID-19.
Это не последний раз, когда мир сталкивается с угрозой пандемии. <…> Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с такими масштабными ситуациями, как пандемия COVID-19, государствам следует тесно взаимодействовать друг с другом, а не соревноваться.
Ранее в ВОЗ заявили, что смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных.
Видео: World Health Organization (WHO)
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