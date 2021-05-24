Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

Он призвал страны объединиться в борьбе с COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Об этом он сообщил в ходе выступления нв Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, новый вирус будет опаснее пандемии коронавируса COVID-19.

Это не последний раз, когда мир сталкивается с угрозой пандемии. <…> Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с такими масштабными ситуациями, как пандемия COVID-19, государствам следует тесно взаимодействовать друг с другом, а не соревноваться.

Ранее в ВОЗ заявили, что смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных.

Видео: World Health Organization (WHO)