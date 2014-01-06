Глава ВОЗ призвал отказаться от ревакцинации и отдать вакцину Африке

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны отказаться от бустерной дозы в пользу Африки.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал отказаться от ревакцинации и отдать вакцину Африке. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время онлайн-мероприятия, организованного Всемирным банком и Международным валютным фондом. По мнению специалиста, мировое сообщество не добьется завершения пандемии, если не передаст континенту препараты для профилактики ковида, а будет использовать имеющиеся дозы для бустера.

Я бы вновь напомнил о том, каковы цифры, поскольку мир должен осознать эту несправедливость. Были использованы 6,5 млрд доз вакцины. Из них Африка получила только 166 млн. 166 млн для 1,2 млрд человек. А оставшиеся 6,3 млрд - для остального мира. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В ВОЗ призвали не игнорировать целый континент в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. Сложившуюся ситуацию гендиректор считает несправедливой и нечестной. Он напомнил, что Африка не обладает производственными мощностями или другими средствами для получения вакцин.

Генсек ООН назвал главную причину распространения новых штаммов COVID-19.

Фото: WHO