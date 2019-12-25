Глава ВОЗ назвал "очень опасной" нынешнюю стадию пандемии коронавируса

Состоялось совещание совета по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

Глава Всемирной организации здравоохранения назвал "очень опасной" нынешнюю стадию пандемии коронавируса, несмотря на мировые достижения в борьбе с ней. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время выступления на международном совете по борьбе с распространением ковида ACT-Accelerator.

Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе. Страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что он видит единственным выходом из сложившейся ситуации оказание международной поддержки государствам в сфере распределения индивидуальных средств защиты, лекарств, ПЦР-тестов и вакцин от коронавируса. При это в ВОЗ напомнили, что отдельные страны смягчают ограничения. Это касается тех, кто располагает инструментами борьбы с пандемией, прежде всего - препаратами для профилактики заражения.

В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире.

Фото: WHO