Глава Тувы заразился коронавирусом

Шолбан Кара-оол рассказал о своем состоянии в соцсетях.

Глава российского региона заразился коронавирусом. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на социальные сети. В администрации руководителя Тувы рассказали, что Шолбан Кара-оол стал коронавирусным пациентом.

Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность...Это испытание мы пройдем, все будет хорошо Шолбан Кара-оол, глава Тувы

Российский чиновник рассказал, что кроме него в местной больнице с коронавирусом находятся председатель администрации Танды, Улуг-Хема и несколько сотрудников. Кара-оол напомнил, что "зарара" затрагивает многие стороны здоровья. В частности, у некоторых зараженных наблюдается воспаление легких. Региональный глава поблагодарил медиков за хорошую работу. Он отметил, что несмотря на диагноз будет выполнять свои обязанности дистанционно.

Напомним, что 21 мая СМИ сообщили о том, что в московскую клинику поступил глава Чечни Рамзан Кадыров с подозрением на коронавирус.

Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.

Видео: Instagram / sholban_karaool