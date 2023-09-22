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Глава Суверенного совета Судана призвал ООН считать силы спецназа страны террористами

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Абдель Фаттах аль-Бурхан рассказал об "искре", которая повлияет на мировую безопасность.

Глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к ООН с просьбой признать отряды местных сил быстрого реагирования террористической организацией. Соответствующее заявление президент Сербии Александр Вучич сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный спикер добавил, что сторонники спецназа совершают преступления против человечности и проводят этнические чистки. В качестве примера он привел ситуацию, которая складывается в регионе Дарфур.

Я призываю считать мятежные силы быстрого реагирования террористами, чтобы все боролись с ними и защищали суданский народ.

Абдель Фаттах аль-Бурхан, командующий армией Судана

По мнению  Абделя Фаттах аль-Бурхана,  спецназ поддерживается международными и региональными террористическими силами". Командующий не исключает, что конфликт в Судане может стать искрой, которая негативно повлияет на глобальную безопасность.

Всемирная продовольственная программа ООН возобновила работу в Судане.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: африка, га оон, генеральная ассамблея, судан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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