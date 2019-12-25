Глава СНБО нашел новых виновников "уничтожения" Украины

Алексей Данилов оценил энергетическую угрозу от ЕС.

Россия стремится уничтожить Украину с помощью европейских политиков. Такое заявление журналистам местного издания "Новое время" сделал секретарь Службы национальной безопасности Киева Алексей Данилов. Чиновник полагает, что его страна находится перед большими внешними вызовами. Одной из таких угроз может быть присоединение к европейской энергетической системе. Интеграция с украинской системой должна произойти к 2023 году.

Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией, и Россия нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Эксперт уверен, что в европейском регионе сейчас "шевелятся мастодонты". Так он охарактеризовал политиков, которые перешли на работу в российские компании.

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Фото: YouTube/Shuster online